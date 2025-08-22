Haberler

Tatvan Hastanesine OCT Cihazı Geldi

OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETTE

Tatvan Devlet Hastanesi’ne kurulan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı, hastaların kullanımına sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni alınan bu cihazın retina ve optik sinir hastalıklarının tanı ve takibinde gelişmiş görüntüleme olanakları sağladığı vurgulandı. Cihaz, glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı ve retina yırtıkları gibi önemli göz hastalıklarının erken teşhisinde büyük rol oynuyor. Açıklamada belirtilene göre, günlük ortalama 50 hastanın bu cihazdan faydalanması bekleniyor ve hastaların ileri tetkikler için il dışına seyahat etmesine gerek kalmayacak.

TATVAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, “Vatandaşımız artık ileri tetkikler için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Modern tıbbın imkanlarını halkımızla buluşturmaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Göçüncü, bu cihazın hastaneye kazandırılmasında gösterdiği destekten dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş’a teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Zelenskiy Ve Rutte Kiev’de Buluştu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kiev'de görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları öncelikli konular oldu.
Haberler

Antalya’da Motosikletli Polis Başarı Elde Etti

Antalya'da motosikletli polis timleri, son iki haftada 158 kişiyi gözaltına alarak çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.