Tatvan Hastanesine OCT Cihazı Geldi

OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETTE

Tatvan Devlet Hastanesi’ne kurulan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı, hastaların kullanımına sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni alınan bu cihazın retina ve optik sinir hastalıklarının tanı ve takibinde gelişmiş görüntüleme olanakları sağladığı vurgulandı. Cihaz, glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı ve retina yırtıkları gibi önemli göz hastalıklarının erken teşhisinde büyük rol oynuyor. Açıklamada belirtilene göre, günlük ortalama 50 hastanın bu cihazdan faydalanması bekleniyor ve hastaların ileri tetkikler için il dışına seyahat etmesine gerek kalmayacak.

TATVAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, “Vatandaşımız artık ileri tetkikler için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Modern tıbbın imkanlarını halkımızla buluşturmaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Göçüncü, bu cihazın hastaneye kazandırılmasında gösterdiği destekten dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş’a teşekkür etti.