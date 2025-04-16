Tatvan Kadınlara İlk Yardım Eğitimi Verildi

EĞİTİMİN DETAYLARI

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinde, kadınlara yönelik “ilk yardım” eğitimi gerçekleştirildi. Tatvan Kaymakamlığı koordinasyonuyla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen bu programda, ADEM-2’nin kadın kursiyerlerine hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunuldu. Alanında uzman eğitmen Şerif Bingöl tarafından verilen bu eğitimde, katılımcılar acil durumlarda yapılması gereken temel yaşam desteği, solunum ve kalp durması gibi konuları öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca kanamalar, kırıklar, yanıklar ve boğulma vakaları gibi durumlarda etkili müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonunda, kursiyerler mankenler üzerinde birebir uygulamalar yaparak öğrendiklerini pekiştirdi.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

Eğitimle ilgili bilgi veren İlk Yardım Uzmanı Şerif Bingöl, ilk yardımın hayati önemine dikkat çekti. Eğitim sürecinde katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunduklarını ifade eden Bingöl, “Doğru zamanda, doğru müdahale hayat kurtarır. Bu nedenle herkesin temel ilk yardım bilgilerine sahip olması, muhtemel kazalarda ya da acil durumlarda fark oluşturabilir” şeklinde konuştu.

KURSUN VERİMİ

ADEM-2 Eğitmeni Büşra Çiçek, “Planladığımız ilk yardım eğitimini 3 gün boyunca kursiyerlerimize ücretsiz bir şekilde verdik. Hem teorik hem de pratik verilen eğitim oldukça verimli geçti. Kadınlarımız yoğun ilgi gösterdi. Daha sonrasında bir sınava tabi olup, bu alandaki belgelerini alabilecekler” diye belirtti.

– BİTLİS