Tatvan Köyünde Seçim Yenilendi, Vatandaşlar Oy Kullandı

SEÇİMLERİN İPTALİ VE YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİLMESİ

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köylerde yapılan seçimlerin iptal edilmesi sonrası, vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde, muhtar adaylarının seçilmesine engel olabilecek sabıka kayıtları ve memnu haklara ilişkin belgeleri seçim öncesinde teslim etmemeleri sebebiyle belirli köylerde seçimler iptal oldu. Aynı zamanda muhtarı vefat eden Uslu köyünde de vatandaşlar yeniden oy kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI VE YENİ MUHTARLAR

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı doğrultusunda, 6 köyde gerçekleştirilen bu yenilenen seçimlerde, vatandaşlar muhtarlarını belirlemek için tekrar oy kullandı. Kırkbulak köyünde 261 seçmenden yalnızca 17’si sandık başına giderek oy kullandı ve Metin Tekin, seçimin galibi oldu. Uslu köyünde ise 57 seçmenden 38’i oy verdi ve Salih Yılmaz muhtarlığa seçildi. Çavuşlar köyünde 55 seçmenden 43’ü oy verdi ve 30 oy alan İhsan Gül, seçimi kazandı. Yelkenli köyünde 382 seçmenden 152’si oy kullanırken, muhtarlığa Nurettin Üzer seçildi. Göllü köyünde 437 seçmenden 331’inin sandık başına gitmesiyle Ziya Teke, 184 oy alarak muhtar oldu. Koruklu köyünde de 195 seçmenden 174’ü oy kullandı ve Sıddık Yıldırım, 89 oyla seçimi kazandı. Yeni muhtarlar, resmi sonuçların ilan edilmesinin ardından görevlerine başlayacak.