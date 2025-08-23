Haberler

Tatvan Otelleri Tam Dolulukta

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ TURİZMİ HIZLANDIRIYOR

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaz boyunca artan ziyaretçi ilgisiyle birlikte otel doluluk oranlarını neredeyse yüzde yüze ulaştırdı. Ahlat ve Malazgirt ilçelerinde gerçekleştirilen Anadolu’nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri çerçevesinde bölgeye yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandı.

YÜKSEK DOLULUK ORANI

Tatvan’daki otel işletmecisi Kenan Karaman, etkinliklerin bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı. “Yaz sezonu boyunca dışarıdan gelen misafirlerimiz sayesinde doluluk oranlarımız oldukça yüksek seyretti. Özellikle Ahlat’ta düzenlenen şenlikler nedeniyle son dönemde neredeyse tüm otellerde tam kapasiteye ulaşıldı” diyen Karaman, bu durumun hem bölge ekonomisine hem de turizmine canlılık kattığını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Haberler

Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.