Tatvan Sesi, Bitlis’in Tarihini Kaydediyor

YEREL MEDYADA 33 YIL: TATVAN SESİ GAZETESİ

Bitlis’in yerel medya tarihinde güçlü bir konuma sahip olan Tatvan Sesi Gazetesi, 33 yıldır kesintisiz bir biçimde yerel haberlerin nabzını tutuyor. Şehirde uzun yıllardır önemli bir rol üstlenen bu gazete, hem kentin hem de bölgenin sesi olmaya devam ediyor. 7 Eylül 1992 tarihinde Tatvan ilçesinde yayın hayatına başlayan Tatvan Sesi Gazetesi, 33 yıl boyunca kentin gözünden, kulağından ve hafızasından biri haline geldi. Yerel kültür etkinlikleri, spor haberleri ve toplumsal meseleler gibi çeşitli konularla haber yelpazesini genişleterek okuyucularına ulaştıran gazete, Bitlis’in en köklü yayın organı olma unvanını da elinde bulunduruyor.

KENTİN KİMLİĞİNE KATKILAR

Tatvan Sesi Gazetesi, yalnızca haber sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şehrin tarihi, kültürel zenginlikleri ve sosyal yaşamıyla ilgili detaylı bilgileri de okuyucuları ile paylaşıyor. Gazete, kentin kimliğinin korunmasına büyük katkı sağlarken, geçmişi geleceğe taşımakta elzem bir görev üstleniyor. Her sayfasında, Bitlis’in ve Tatvan’ın çeşitli detaylarına dair izler barındıran gazete, şehrin umutlarını, sevinçlerini, acılarını ve zorluklarını da yansıtıyor. Kentin en önemli gelişmeleri, bu sararmış sayfalarda hatıra olarak yer alıyor.

GÜVENİLİR HABERCİLİK ANLAYIŞI

Tatvan Sesi Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Abdulhalim Kızılkaya, “Tatvan Sesi, ilçemizin tarihini kayıt altına alan bir arşivdir. Bizim için her haber, aynı zamanda geleceğe bırakılmış bir emanettir” diyerek gazetenin misyonunu özetliyor. 33 yıllık yayın hayatlarını değerlendiren Kızılkaya, “Tatvan Sesi, güvenilir, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimseyerek, aralıksız olarak yayın hayatını sürdürdü. Tarihin izini sürerek kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi dinamiklerini titizlikle takip etti” ifadelerini kullanıyor.

KÜÇÜK BİR BELLEK GAZETESİ

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay, Tatvan Sesi Gazetesi’ni ziyaret ederek, gazetenin kentin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiriyor. Okay, “Tatvan Sesi, yalnızca bir gazete değil; aklında ve gönlünde kentin hikayesini taşıyan bir bellektir” diyerek bu köklü medyanın önemini vurguluyor. Gazetenin, yerel medyanın karşılaştığı zorluklara rağmen sürdürdüğü istikrarlı yolculuğunun ilham verici bir örnek teşkil ettiğini belirten Okay, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde ekliyor.