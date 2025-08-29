Tatvan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Grevde

GREVE GİDEN ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sendika kararıyla greve başladı. Türkiye genelinde benzer bir kararla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), toplu iş sözleşmeleri üzerine greve gitmek için organizasyon oluşturdu. Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, bu sabah saat 09.00 itibarıyla grev uygulamasına başladı.

GREVE BAŞLAMA TARIHI VE SÜREÇ

Grev öncesi Tatvan SYDV önünde toplanan çalışanlar, iş yerinin önüne “Bu iş yerinde grev vardır” yazılı pankart asarak basın açıklaması yaptı. Çalışanlar adına açıklama yapan ve grev sözcüsü olan SYDV çalışanı Nurhan Aras, greve başladıklarını duyurdu. Kamu çerçeve protokolündeki zam oranlarına yönelik eleştirilerini dile getiren Aras, “Hepinizin bildiği gibi konfederasyonumuz Türk-İş ile hükümet arasında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 2 Ağustos 2025 tarihinde imzalandı. Bu protokolle 600 bin kamu işçisi hak ettiği ücret zamlarını aldı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında bu zamları uygulamak istemiyor” dedi.

EMEKÇİLERİN DURUMU VE TALEPLERİ

Aynı zamanda, Aras, “Bu grev, yalnızca ücret artışı talep ettiğimiz için değil, yıllardır göz ardı edilen emeğimizin, alın terimizin ve fedakarlıklarımızın hakkını almak için bir aradayız” ifadelerini kullandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda görev yapanların emekçi olduğunu belirten Aras, “Biz, depremde, pandemide ilk sahaya çıkan, evlerinden çok vatandaşla uğraşan, kısıtlı bütçelerle milyonların derdine derman olmaya çalışan emekçileriz. Ama bugüne kadar derdimizi dinleyen kimse yok” dedi. Aras, kamu çerçeve protokolündeki zam oranlarının kendilerine bile çok görüldüğünü vurgulayarak, “Önceki iki sözleşme döneminde bu oranlar kabul edilmişti. Peki, şimdi ne değişti?” diye sordu.

GREVİN ANLAM VE ÖNEMİ

Aras, “Bizler yoksulun umudu, afetzedenin dayanağı ve sistemin sessiz kahramanlarıyız. Biz, hak ettiğimiz ücretleri alamadığımız için greve gidiyoruz. Çünkü geçinemiyoruz, değer görmüyoruz, yok sayılıyoruz. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir” diye belirtti. “Bu grev bir çığlıktır, bir hatırlatmadır. Biz varız, biz güçlüyüz, biz biriz. Emeğimizin hakkını alıncaya dek bir adım geri atmak yok. Zafer direnen emekçinin olacak” şeklinde sonlandırdı konuşmasını. Basın açıklamasının ardından SYDV çalışanları, alınan kararla greve başlamış oldu.