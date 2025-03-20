Tatvanlı Erdinç Dengbejlik Hayalini Yaşıyor

DOWN SENDROMLU ERDİNÇ’İN HAYALİ DENGBEJ OLMAK

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Erdinç Atal, down sendromlu bir genç olarak en büyük hayali “dengbej” olmayı sürdürüyor. Küçük yaşlarda merak sarmış olduğu dengbejlik geleneğinde kendini geliştiren 24 yaşındaki Erdinç, yanık sesiyle dinleyenleri etkiliyor. Müziğe olan bağı sayesinde engelleri aşan yedi kardeşli ailenin en küçük ferdi olan Erdinç, sağlık durumu yüzünden düzenli bir eğitim hayatı süremese de ailesinin desteğiyle özel eğitim alarak ilerleme kaydediyor. Hayatın zorluklarına ve karşılaştığı engellere rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmiyor, hayallerinden vazgeçmiyor.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENGELLERE RAĞMEN HEDEFİ PROFESYONEL OLMAK

Erdinç’in en büyük motivasyon kaynağı, onu hayata bağlayan “Dengbej” olma hayali. Bu hedefi doğrultusunda sık sık internetten dengbej şarkıları dinliyor ve özellikle ünlü dengbej Şakiro’nun eserlerini ezbere biliyor. Yanık sesi ve içten yorumu ile dinleyenleri adeta kendine hayran bırakan Erdinç, usta dengbejlere taş çıkarıyor. Samimi kişiliği sayesinde çevresindeki insanlar ile kolayca bağ kuran Erdinç Atal, aynı zamanda Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Özel Başkanı olarak da görev yapıyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYGINLAŞAN ÜNLÜLÜK

Dengbejliğe duyduğu ilgisinin dedesinden geldiğini belirten Erdinç, çevresine sık sık küçük konserler vererek bu geleneği yaşatıyor. Tatvan’da tanınan bir sima haline gelen genç yeteneğin ünü, sosyal medya paylaşımları ile il sınırlarını da aşmış durumda. Hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Erdinç’in en büyük hayali ise profesyonel eğitim alarak ünlü bir dengbej olmak ve büyük ustalarla sahneyi paylaşmak. “En büyük hayalim büyük ustalarla sahne almak” diyen Erdinç, müziğe ve dengbejlik geleneğine olan büyük tutkusuyla engelleri aşmayı sürdürüyor.