TAV Havalimanları GES Yatırımını Tamamladı

TAV HAVALİMANLARI GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMINI TAMAMLADI

TAV Havalimanları, Milas-Bodrum Havalimanı’nda gerçekleştirdiği güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını başarıyla tamamladı. Toplam 6,65 MW kurulu güce ulaşan bu santral, yılda tahmini olarak 10 milyon kWh elektrik üretmeyi hedefliyor. Elde edilecek bu enerji, yaklaşık 3 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer bir miktar.

PROJE DETAİLLERİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Milas-Bodrum Havalimanı’nın otopark alanında hayata geçirilen GES projesinde, Topcon teknolojisine sahip 11 bin 252 panel kullanıldı. Sistemin devreye alınmasının ardından, yılda yaklaşık 4 bin 138 ton karbon emisyonunun engellenmesi öngörülüyor. Bu değer, yaklaşık 200 bin ağacın bir yıllık karbon tutma kapasitesiyle eşdeğer bir etki yaratıyor. Ayrıca, bu proje Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otopark sistemi olma özelliğini taşıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, “TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla uzun vadeli bir strateji izliyoruz. 2030 yılına kadar tüm havalimanlarımızda karbon nötr, en geç 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kayaoğlu, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil olan Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki GES projesinin bu hedefler doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

OTOPARK ALTYAPISINDAKİ İYİLEŞTİRMELER

GES kurulumu sürecinde otopark altyapısında da çeşitli geliştirmeler yapıldı. Panel altlarına entegre edilen aydınlatma ve güvenlik kameralarıyla güvenlik artırıldı. Ayrıca, yürüyüş yolları, yönlendirme levhaları ve engelli otoparklarıyla erişilebilirlik iyileştirildi. Bu düzenlemelerle, yolcu deneyiminin daha konforlu ve güvenli bir hale getirilmesi amaçlandı.