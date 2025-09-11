TAV Havalimanları’na Ait Ödüller Açıklandı

HAVALİMANLARI ÖDÜLLERİYLE TAÇLANDI

TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, “Havalimanı Hizmet Kalitesi” (ASQ) programı kapsamında ödüller aldı. Yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları kendi kategorilerinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı” ödüllerini kazandı. Ayrıca, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde ödüllendirildi. İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı” ödülünü alırken, Milas-Bodrum Havalimanı “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde de derecelendirildi.

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI ZİRVE

Bu ödüller, ACI World tarafından düzenlenen Airport Experience Summit 2025 etkinliğinde sahiplerine teslim edildi. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından 800’den fazla üst düzey havalimanı yöneticisi, müşteri deneyimi uzmanı ve sektör profesyoneli bir araya geldi. TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand da zirvede konuşma yaptı. Ferrand, çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde hem tutarlı hem de farklılaştırılmış yolcu deneyimleri oluşturmak için stratejilerini paylaştı.

ASQ PROGRAMI YOLCU MEMNUNİYETİ İÇİN TEMEL

Yolcu memnuniyetini ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek amacıyla oluşturulan ASQ programı, 2006’dan bu yana 110 ülkede 400’ün üzerinde havalimanının katılımıyla dünyanın önde gelen yolcu memnuniyeti programı olarak tanımlanıyor. ASQ ödüllerinin kazananları, her yıl dünya genelinde 700 bin yolcunun değerlendirmeleriyle belirleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, çeyrek asırdır yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Koçak, yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüllerin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını belirterek emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.