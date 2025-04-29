TAV Ve Fraport, Antalya Havalimanı İçin Anlaşma Yaptı

FINANSMAN ANLAŞMASI TAMAMLANDI

TAV Havalimanları ve Fraport, Antalya Havalimanı’nın işletme ve genişleme projesi için bankalarla 13,5 yıllık 2,5 milyar Euro tutarında uzun dönemli finansman anlaşmasını tamamladı. Bu genişleme projesinin finansman paketi, Akbank, Alpha Bank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Bank of China, Deutsche Bank, German Investment Corporation (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), National Bank of Greece, QNB, TEB, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi bankaların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından sağlandı. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı (CFO) Burcu Geriş, “Antalya Havalimanı projesinin ilk etabını tamamlarken uzun dönemli finansman anlaşmasını da kapatmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Antalya, Akdeniz’in en büyük turizm merkezi ve Türkiye’nin dış hat trafiği açısından ikinci büyük havalimanı konumunda. Bu stratejik yatırım, bölgenin kalkınması ve uzun vadeli gelişimi açısından büyük öneme sahip. Türkiye’den ve uluslararası finans kuruluşları ve bankaların katıldığı bu anlaşma projeye, Türkiye turizm endüstrisine ve geçmişten bugüne gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara duyulan güvenin göstergesidir” diye belirtti.

GENİŞLEME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya’daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamlıyor. Ortaklık, imtiyaz süresi içerisinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkarmayı hedefliyor. T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı, sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare olmak üzere yaklaşık iki katına çıkarıldı. Ayrıca, toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2’deki lounge, yiyecek ve içecek ile duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı. Apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202’ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

2024 YILINDA YOLCU TRAFİĞİ ARTTI

Antalya Havalimanı, 2024 yılında 52 ülkede 229 destinasyona -214 uluslararası ve 15 iç hat- uçan toplam 105 havayoluna hizmet verdi. Havalimanı, tarihindeki en yüksek trafiği elde ederek 31,7 milyon dış hat ve 6,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet sağladı. TAV Havalimanları ve Fraport, havalimanını 2018’den beri ortak olarak işletiyor. Bu ortaklık, Aralık 2021’de yapılan bir ihale ile işletme süresini 2051 sonuna kadar uzattı. Aralık 2026’da başlayacak 25 yıllık dönem için toplam 7,25 milyar Euro + KDV tutarında kira ödenecek ve toplam imtiyaz ücretinin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.