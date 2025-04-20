Tava Ciğer Yanında Karaağaç Biberi Yetiştiriliyor

ÜRETİMDE YENİ STRATEJİLER

Edirne’nin ünlü lezzeti tava ciğer ile servis edilen Karaağaç acı biberinin üreticisi Tunahan Ule, maliyetleri en aza indirmek amacıyla fidesini kendi yetiştiriyor. Ule, “Seralarda 500 bin adet ciğer biberi fidesi var. Bunları dışarıda yaptırmaya kalksaydık bu sene sadece fidelerin 3 milyon lira gibi bir maliyeti olacaktı” diye belirtiyor.

FİDE YETİŞTİRME KARARI

Edirne’deki üreticiler, gastronomi turizminin vazgeçilmezlerinden olan tava ciğerin yanındaki Karaağaç acı biberi için mayıs ayında tarlalarda dikime hazır. Tunahan Ule, önceki yıllarda şehir dışından aldıkları biber fidesinin bu sene 6 ile 8 lira arasında satılmasıyla birlikte kendi serasında yetiştirmeye yöneldiklerini ifade ediyor. Karaağaç’ta 90 dekar alanda üretim gerçekleştiren Ule, yıllık 180 ile 200 ton arasında rekolte elde ediyor.

KENDİ FİDELERİMİZİ YETİŞTİRİYORUZ

Tunahan Ule, “Bu sene maliyetlerin çok yükselmesinden dolayı fidelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Şu an 1 adet fidenin fiyatı 6 liradan başlıyor, 8 liraya kadar çıkıyor. Biz tarlamıza 500 bin adet fide ekiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz seralarda 500 bin adet ciğer biberi fidesi var. Bunları dışarıda yaptırmaya kalksaydık bu sene sadece fidelerin 3 milyon lira gibi bir maliyeti olacaktı. Maliyeti düşürmek için fidelerimizi kendi kurduğumuz seralarda yetiştiriyoruz” şeklinde konuşuyor.

MAYIS AYI HEDEFİ

Ule, mayıs ayının ilk haftaından itibaren fidelerin toprağa ekileceğini belirtiyor. “Elimde görmüş olduğunuz fide 1 ayda bu boyuta ulaştı. 6-10 Mayıs arasında fidelerimiz toprakla buluşacak. Temmuz ayının 15- 16’sında da hasat edeceğiz. Daha sonra tava ciğerin yanında yol arkadaşı olacak” ifadelerini kullanıyor.