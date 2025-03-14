Tavas Cumhuriyet Ortaokulu Dartta Birinci Oldu

BAŞARILI DART ŞAMPİYONASI

Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği okullar arası Türkiye Dart Şampiyonası, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Karabük’te gerçekleşti. Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu, bu şampiyonada yıldız kızlar kategorisinde şampiyonluğu elde etti. Ayrıca okul, 2023-2024 sezonunda 2-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum’da ve 2024-2025 sezonunda ise 28 Şubat-2 Mart 2025 tarihlerinde Karabük’teki Türkiye Şampiyonası’nda yeniden yıldız kızlar kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Okul, üst üste kazandığı iki Türkiye şampiyonluğuyla birlikte birçok milli sporcuyu da yetiştirerek dart sporcusu yetiştirme merkezi haline gelmiş durumda. Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu, sporcu yetiştirme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

DARTTA BAŞARININ SIRLARI

Düzenli çalışmanın başarılarını getirdiğini belirten milli dart sporcusu Elif Dilara Davulcu, “Darta ilk olarak 4. sınıfta seçmelere katılarak başladım. O seçmelerde başarılı olamadım ama pes etmedim. Dartı hiç bilmiyordum, duvarlara atıyordum. Ama azim ve çalışmalarım neticesinde kendimi geliştirdim. İlk gittiğim turnuvada Türkiye ikincisi oldum. Ardından İspanya’ya gidip Avrupa ikincisi oldum. 2024’ta milli takıma girdim ve takım olarak Avrupa ikincisi olduk. Bu başarıyı sürdürmek için her gün çalışıyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum, günde en az 4 saat çalışıyorum, hatta bu 8 saate kadar çıkabiliyor. İleride başarılarımı artırarak beden eğitimi öğretmeni olmak ve spora hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Dart Antrenörü Nazif Salgut, okulda elde edilen başarıların arkasındaki çabaları şöyle özetledi: “Tavas ilçemizde kulüp düzeyinde ve okul sporları bazında, özellikle dart branşında birçok başarıya imza attık. Son iki sezonda okul sporları yıldız kızlarda Türkiye şampiyonu olduk. Daha öncesinde de iki milli sporcu yetiştirdik. Bu nedenle özverili bir şekilde çalışarak ilçemize bu başarıları kazandırdık. Öğrencilerimizin antrenman yapabilmesi için 11 tane dart tahtamız var. Ayrıca profesyonel yarışmalara katılan öğrencilerimiz için ayrı bir odamız mevcut. Burada daha teknik çalışmalar yapıyoruz. Saat sınırlaması olmadan, ders saatlerinde ya da okul çıkışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğun emek olmadan bu başarılar elde edilmezdi. Bu konuda Serkan hocamla birlikte hareket ediyoruz.”

ÖZVERİLİ ÖĞRETMENLERİN ROLÜ

Okul Müdürü Alparslan Ülgen, başarılarını öğretmenlerinin gayretine atfetti. “Başarılarımızın temel nedeni Nazif Salgut hocam ve Sultan Urkay hocamın özverili çalışmalarından kaynaklanıyor. Sağ olsunlar, mesai saatleri dışında da öğrencilerimizi müsabakalara hazırlıyorlar. Evlerinden kendi çocuklarından fedakarlık yaparak, öğrencilerimizin başarı kazanması için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.