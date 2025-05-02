Tavas’ta Minibüs, Otomobile Çarptı

KAZA ANINI ANLATAN GÖRÜNTÜLER İHTİVA EDİYOR

Denizli’nin Tavas ilçesinde çalışan tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs devrildi ve kaza sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 13 kişi yaralandı. Olay, Tavas ilçesindeki Denizli-Muğla Karayolu Sarabat Mahallesi’nde gerçekleşti.

MİNİBÜS KAZADA DEVİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, A.S. (40) yönetimindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, Denizli-Muğla Karayolu’nda ilerlerken Tavas makası mevkiine ulaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, bu durum sonucu refüjü geçerek karşı şeride geçti ve D.A. idaresindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.

KAZA SONRASI CEPHEDEKİ MÜDAHALELER

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, devrilen minibüsteki işçileri sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

YOLDA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Kaza sonucunda minibüs hurdaya döndü ve otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Devrilen minibüs, vinç yardımıyla düzeltildi ve bir çekiciye yüklendi. Bu süreçte yol kapandığı için uzun araç kuyrukları oluştu. Ancak yapılan çalışmaların ardından yol eski düzenine geri döndü ve kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.