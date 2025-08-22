Tavas’ta Tarım Arazisinde Kazı Çalışmaları

DENİZLİ’DEKİ KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Kayaca Mahallesi’nde 2022 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları, Denizli Müze Müdürlüğü liderliğinde ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek’in bilimsel danışmanlığıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmalara, farklı üniversitelerden gelen bilim insanları da katılıyor. Kazılar, paleontoloji alanında önemli veriler sağlıyor.

MOLEKÜLER FOSİLLER VE ÇEŞİTLİ BULGULAR

Bu yıl 18 gün süren kazılarda, 7 ila 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Aytek, bu süreçte zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugiller, sırtlan, kedigiller, kuş, sürüngen ve karınca yiyen türlerine ait fosillerin bulunduğunu aktardı. “Çalışmalarda yaklaşık 600 tanımlanabilir fosil çıkardık. Bu yıl en çok zürafa buluntusuyla karşılaştık. İki farklı tür zürafamız var ki bu da ağaçlık ve açık alanların varlığını gösteriyor” diye belirtti. Aytek, 27 farklı tür belirlendiğini ve kuşlar üzerine yapacakları çalışmalarla bu sayının artacağını belirtti.

KUŞ FOSİLLERİ VE YENİ BULGULAR

Doç. Dr. Aytek, kuş fosillerinin bulunmasının, onların kolay fosilleşmeyen kemikler olmaları nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi. Geçmiş yıllarda da bulunan kuş fosillerine yeni örneklerin eklendiğini kaydeden Aytek, “Bu da alandaki fosil korunma durumunun iyi olduğunu gösteriyor” dedi. Ayrıca, bu yıl yapılan keşiflerin önceki yıllarda tespit edilmemiş yeni kuş türlerinin varlığına işaret ettiğini vurguladı.

SÜRÜNGEN FOSİLLERİ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Kazılarda ayrıca sürüngen cinsi ‘varanus’a ait diş fosilinin bulunduklarını aktaran Aytek, “Türkiye’deki tek örneği bildiğimiz yerden farklı olarak, sistematik kazı yapılmamış bir alanda bulmak büyük bir gelişme” şeklinde konuştu. 2024 yılında başlatılan suyla eleme çalışmalarının da devam ettiğini ve bu çalışmaların küçük faunal ve botanik kalıntılarla alanın tarihlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.