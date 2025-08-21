Tavas’tan Hacı Hasan Keskin, Malazgirt’e döndü. 1974’teki askerlik anılarıyla Malazgirt ruhunu yaşatıyor. Selçuklu kıyafetiyle halkla buluşuyor. Malazgirt Kalesi’ni sembolik fethetti. “Sultan Alparslan ruhu hep yaşayacak,” dedi. Malazgirt geleneği, Keskin’le sürüyor

HACI HASAN KESKİN’İN MALAZGİRİT SEVGİSİ

Denizli’nin Tavas ilçesinden olan Malazgirt sevdalısı Hacı Hasan Keskin, uzun yıllar sonra askerlik yaptığı topraklara farklı bir anlamla döndü. Sultan Alparslan’a olan tutkulu sevgisi ve Malazgirt’e olan bağlılığı ile tanınan Keskin, bu yıl da ilçede büyük bir ilgi gördü. 1974 yılında askerlik görevini Malazgirt’te icra eden Keskin, halen o günlerde hissettiği Sultan Alparslan ruhunu yaşatıyor. Her yıl düzenli bir şekilde Malazgirt’e gelen Keskin, özel dikilmiş Selçuklu kıyafetiyle sanki tarihten fırlamış biri gibi dolaşıyor.

ETKİNLİKLERDE GÖRÜLEN TARİHİ ANLAR

Kutlama etkinliklerinin gerçekleşeceği alanlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunacağı yerlerde Selçuklu kıyafetiyle dolaşan Keskin, Han Çadırı’nda bağdaş kurarak 944 yıl geriye gittiğini belirtti. Kıyafetiyle birlikte vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Keskin, halktan büyük bir ilgi gördü. Programın en dikkat çekici anı, Keskin’in Sultan Alparslan’ın 1071’de fethettiği Malazgirt Kalesi’ni sembolik olarak yeniden fethetmesi oldu. Burçlardan Malazgirt’i seyrederken, “Bu manzara bana hem Sultan Alparslan’ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt bizim kalbimizdeki en büyük zaferin adı” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAĞLANTI

Selçuklu kıyafetiyle Malazgirt sokaklarında yürüyen Keskin, çocuklar ve gençler için de ilgi merkezi oldu. Çok sayıda kişi onunla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar “Bu ruh Malazgirt’in asıl kimliğini yansıtıyor” diyerek memnuniyetlerini ifade etti. Sultan Alparslan’ın ruhunun her zaman yaşayacağını belirten Keskin, “Bana Sultan Alparslan ruhu burada 1974 yılında askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyip Türkiye’yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt, sadece bir toprak parçası değil. 1071’de açılan kapının anlamını her gelişimde yeniden yaşıyorum” şeklinde konuştu.

MALAZGİRT’TE GELENEKSEL BİR SIMGE

Her yıl Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara katılan Hacı Hasan Keskin, Malazgirt halkı için artık bir gelenek haline gelmiş durumda. İlçeye her ziyaretinde tarihi ruhu canlandırıyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, vatanseverliğiyle öne çıkan Keskin, Mehmetçik Vakfı’na dört daire bağışladığını belirterek ülkesine olan bağlılığını vurguladı. Üç dil bilen Keskin, geçmişin izlerini taşımakla kalmayıp günümüz insanlarına da örnek bir yaşam sunuyor. Malazgirt halkı, her yıl ilçeye gelen Hacı Hasan Keskin’in Sultan Alparslan’a olan sevgisini ve bağlılığını takdirle karşılıyor. Keskin’in derin bağlılığı, geçmiş ile bugünü birleştirip geleceğe ışık tutan bir örnek olarak yaşamaya devam ediyor.