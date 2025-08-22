Tavas’tan Hacı Hasan Keskin, Malazgirt’te. Sultan Alparslan’a bağlılığıyla tanınıyor. Selçuklu kıyafetiyle dikkati çekiyor. 1974’ten bu yana ruhu canlı tutuyor. Malazgirt, ona derin bir anlam taşıyor. Geçmişi, geleceğe aktarıyor ve yaşıyor

MALAZGİRT’E YENİDEN DÖNÜŞ

Denizli’nin Tavas ilçesinden Malazgirt sevdalısı Hacı Hasan Keskin, geçmişte askerlik yaptığı topraklara bu defa farklı bir şekilde geri döndü. Sultan Alparslan’a duyduğu derin sevgi ve Malazgirt’e olan bağlılığı ile tanınan Keskin, bu yıl da yerel etkinlikte büyük ilgi topladı. 1974 yılında askerlik görevini Malazgirt’te yerine getiren Keskin, o günlerde hissettiği Sultan Alparslan ruhunu hala yaşatıyor. Her yıl düzenli olarak Malazgirt’e gelen Keskin, kendisine özel olarak dikilmiş Selçuklu kıyafetiyle ilçede adeta tarihin içinden fırlamış bir figür gibi dolaşıyor.

Keskin, kutlama etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap edeceği alanlarda Selçuklu kıyafetiyle dolaşarak alanları karış karış gezdi. Han Çadırı’nda bağdaş kurarak 944 yıl öncesindeki hislerini tekrar yaşadığını ifade eden Keskin, vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirip samimi sohbetler yaptı. Bu aktiviteleri esnasında Keskin, halktan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, Keskin’in Sultan Alparslan’ın 1071 yılında fethettiği Malazgirt Kalesi’ni sembolik olarak yeniden fethetmesi oldu. Burçlara çıkarak Malazgirt’i seyre dalan Keskin, “Bu manzara bana hem Sultan Alparslan’ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt bizim kalbimizdeki en büyük zaferin adı” diyerek duygularını paylaştı. Malazgirt sokaklarında Selçuklu kıyafetiyle yürüyen Keskin, özellikle çocukların ve gençlerin dikkatini üzerine çekti. Birçok kişi onunla hatıra fotoğrafları çektirirken, bazı vatandaşlar ise “Bu ruh Malazgirt’in asıl kimliğini yansıtıyor” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Sultan Alparslan’ın ruhunun sürekli yaşatılacağını dile getiren Keskin, “Bana Sultan Alparslan ruhu burada 1974 yılında askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye’yi dolaşıyorum. Malazgirt benim için bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071’de açılan kapının anlamını her gelişimde yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu nedenle kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum” dedi. Her yıl Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara renk katan Hacı Hasan Keskin, Malazgirt halkı için artık bir gelenek haline gelerek tarihi ruhu yaşatmaya devam ediyor.

Ayrıca, vatanseverliği ile tanınan Hacı Hasan Keskin, Mehmetçik Vakfı’na tam dört daire bağışlayarak bu ülkeye olan bağlılığını bir kez daha göstermekten geri durmadı. Üç dil bilen Keskin, geçmişin izlerini taşımakla kalmadığı gibi günümüz insanlarına da örnek bir yaşam sunuyor. Malazgirt halkı, her yıl ilçeye gelen Keskin’in Sultan Alparslan’a olan sevgisini ve gösterdiği bağlılığı takdirle karşılıyor. Keskin’in bu derin bağlılığı, geçmişle bugünü birleştirerek geleceğe ışık tutan bir örnek olarak yaşamaya devam ediyor.