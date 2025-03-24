Tavşanlı’da Araç Kazası: 1 Yaralı

TAVŞANLI’DA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir aracın kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı yönünde seyahat eden B.S. yönetimindeki 43 AJ 463 plakalı otomobil, Tavşanlı’ya 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak boş bir su menfezine düştü.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü B.S. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.