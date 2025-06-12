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Tavşanlı’da Araç Takla Attı, Sürücü Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE SONUÇLARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Harmancık – Tavşanlı karayolunun 8. kilometresinde, Yeniköy yakınlarında gerçekleşti. M.B. (27) idaresindeki 34 KLF 528 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı ve yolun kenarına savruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza neticesinde araçta maddi hasar meydana geldi ve sürücü M.B. yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Yaralı sürücünün ihbarı üzerine, kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, M.B.’ye yerinde müdahale yaptı. Ardından yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı.

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