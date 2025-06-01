Tavşanlı’da Bin Fidan Dikildi

DOGAYA KATKI VE BİLİNÇ ARTTIRMA ETKİNLİĞİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak için düzenlenen fidan dikim etkinliği büyük ilgi gördü. “Köklerinden Hayat Var” sloganıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, Kütahya Orman Müdürlüğü ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Programa toplamda bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, doğaya katkıda bulunmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacını taşıdı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilçe protokolü üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ve çevredeki fabrikaların personeli etkinliğe katıldı. Katılımcılar, ortak bir şekilde üretmenin ve doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Organizasyonda emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür edildi. Etkinliğin, sanayi ve doğanın uyumlu bir şekilde var olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdiği vurgulandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan, etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaştı: “Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’ni tercih ettik çünkü kadınların sanayide yalnızca istihdamla değil, doğa ve çevre dostu yaklaşımlarla da var olduğunu göstermek istedik. Etkinliklerimizi her yıl sürdürmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın adını burada yaşatmak, her biri adına birer fidan dikmek bizler için çok anlamlı. Ayrıca ileride bu bölgelerde hava kirliliğinin artabileceği öngörüsüyle bol oksijen üreten ağaçları doğaya kazandırmayı amaçladık.”