Tavşanlı’da Bin Fidan Dikildi

DOĞA SEVGİSİ VE ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRIYOR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmak gayesiyle düzenlenen fidan dikim etkinliği büyük bir ilgi gördü. “Köklerinden Hayat Var” temasıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, Kütahya Orman Müdürlüğü ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Fidan dikimi kapsamında toplamda bin fidan toprakla buluşturuldu.

GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİYOR

Doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilçe protokolü üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ve bölgede faaliyet gösteren fabrikaların personeli katıldı. Katılımcılar, birlikte üretmenin ve doğaya katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, organizasyona katkıda bulunan kurumlara ve gönüllülere de teşekkürlerini sundular. Etkinliğin, sanayi ile doğanın uyum içinde bir arada var olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdiği vurgulandı.

KADINLARIN DOĞA DOSTU YAKLAŞIMI

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şule Arslan Ozan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’ni seçtik çünkü kadınların sanayide yalnızca istihdamla değil, doğa ve çevre dostu yaklaşımlarla da var olduğunu göstermek istedik. Bu tür etkinlikleri her yıl sürdürmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın adını burada yaşatmak, her biri adına birer fidan dikmek bizler için çok anlamlı. Ayrıca ileride bu bölgelerde hava kirliliğinin artabileceği öngörüsüyle bol oksijen üreten ağaçları doğaya kazandırmayı hedefledik.”