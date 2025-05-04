Tavşanlı’da Bisikletli Çocuklar Yaralandı

İKİ ÇOCUK BİSİKLETLE ÇARPIŞTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki bisikletli çocuğun çarpışarak yaralanması olayı yaşandı. Alınan bilgilere göre kaza, Durak Mahallesi’nde bulunan Tahsin Buruk Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, caddede bisikletleri ile ilerleyen iki çocuk dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen çocuklar yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE YAPILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hemen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuklara, olay yerindeki ilk müdahale yapıldı. Ardından, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.