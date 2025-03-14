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Tavşanlı’da Düzenli Satranç Etkinlikleri Başlıyor

SATRANÇ TURNUVASI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir satranç turnuvasına yönelik hazırlıklar sürüyor. Tavşanlı’daki satranç temsilcisi Doğan Esen, her cumartesi günü Tavşanlı Gençlik Merkezi’nde düzenledikleri satranç etkinliklerinin bilgisini paylaştı. Esen, “Cumartesi günleri saat 13:30 ile 15:00 arasında burada çocuklarla satranç oynamaya toplanıyoruz” diyerek bu organizasyonun devam edeceğini aktardı.

HERKES DAVETLİ

Esen, her hafta tatil günleri ve resmi tatiller dışında düzenlenecek bu etkinliklere katılım çağrısında bulundu. “İsteyen 7’den 77’ye herkes gelebilir” şeklindeki ifadesiyle her yaştan katılımcıyı etkinliklerine davet etti. Bunun yanı sıra, Kütahya’daki satranç turnuvalarına katıldıklarını belirtti. Esen, “Bu yıl 2025 itibarıyla Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliğini aldım. Yaz tatili sezonunda turnuva düzenlemeyi planlıyoruz” diyerek gelecek planlarını da dile getirdi.

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