Tavşanlı’da Gazinin Cenazesi Uğurlandı

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE GAZİ DEFNEDİLDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Özkan, askeri bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, Tavşanlı Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla başladı. Törende İl Müftüsü Dr. İrfan Açık imamlık yaptı. Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler, merhumun ailesi ve pek çok vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERME İŞLEMLERİ YAPILDI

Namazın tamamlanmasının ardından, Kütahya Garnizon Komutanlığı tören takımı ile camiden alınan cenaze, Tavşanlı Asri Mezarlığına götürüldü. Burada yapılan duaların ardından Hüseyin Özkan toprağa verildi. Defin töreninin sona ermesinin ardından, Türk bayrağı merhum gazinin oğluna teslim edildi. Protokol üyeleri, Hüseyin Özkan’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Pütürge’de Orman Yangını Çıktı

Pütürge'deki orman yangını, Alihan Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı ve kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürmekte.
Bağlar’da Apartman Yangını Meydana Geldi

Diyarbakır'da 8 katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binadakiler güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının أسباب araştırılıyor.

