Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

GAZZE VE FİLİSTİN’E DESTEK ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Bu organizasyon, yoğun katılımla dikkat çekti. Yürüyüş, balon uçurma ve zengin yiyecek stantlarıyla etkileşim yaratan etkinlik, dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Tavşanlı Süleyman Yılmaz Anaokulu’nun organize ettiği bu etkinlik büyük bir coşkuyla başladı. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’na doğru gerçekleştirilen Filistin’e destek yürüyüşü ile ilk adımını attı. Yürüyüşün hemen ardından, saat 12:00’da balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi.

LEZZET STANTLARI VE HAYIR ÇARŞISI

Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantlarda çeşitli lezzetler satışa sunuldu. Hayır çarşısı olarak hizmet veren bu stantlarda kek, poğaça, tatlı-tuzlu kurabiye gibi hamur işleri büyük ilgi topladı. Organize eden anaokulu yetkilileri, elde edilecek gelirin tamamının Gazze ve Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını duyurdu. Süleyman Yılmaz Anaokulu Müdürü Mehmet Ali Kaygısız, “Çocuklarımızla beraber Filistin’deki kardeşlerimize el uzatmak istedik. Tavşanlı halkının gösterdiği ilgi ve destek bizi çok mutlu etti. Bu organizasyonla hem farkındalık oluşturmak hem de maddi destek sağlamak istedik” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER VE DABKE GÖSTERİSİ

Hayır çarşısındaki alan ayrıca çocuklar için palyaço ve yüz boyama etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Küçük öğrencilerin neşeli anları etkinliğe ayrı bir renk kattı. Ayrıca etkinlikte, Filistin kültürünün önemli bir parçası olan dabke dansı gösterisi de sergilendi. Dabke, Filistin ve Levant bölgesinin geleneksel halk dansı olarak bilinmektedir. Gösteriler esnasında izleyiciler büyük bir coşku yaşarken, kültürel dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.