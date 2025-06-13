Tavşanlı’da İki Araç Çarpıştı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Tavşanlı Ulucami Mahallesi’nde, İsmail D. idaresindeki 43 RD 959 plakalı otomobil, Yukarı Çimen Caddesi üzerinden kontrolsüz bir şekilde Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldi. Bu esnada, Kavaklı Cami istikametinde hareket eden Yılmaz K. yönetimindeki 43 AFR 822 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda Yılmaz K. ve araçta bulunan Muhammed E. yaralı olarak olay yerinde kaldı. Kazanın ardından 112 Acil Servis ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne nakledildi.