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Tavşanlı’da Kardeşi Ablasını Vurdu

SİLAHLA OYNAYAN KÜÇÜK KARDEŞİN KAZASI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, silahla oynayan erkek kardeş, ablasının ölümüne neden oldu. Aldığı bilgilere göre, Bursa’da çalışan 23 yaşındaki Y.Y., salı akşamı ailesini ziyarete gitmek üzere Moymul Mahallesi’ndeki evine döndü. Y.Y. eve girdiğinde silahını masanın üzerine bıraktı.

KÜÇÜK KARDEŞİN HATA YAPTIĞI AN

Bu sırada, 15 yaşındaki kardeşi O.Y., masanın üstünde bulunan tabancayı alarak mutfakta bulunan 19 yaşındaki ablası Nisanur Yakın’a yanlışlıkla ateş etti. Silah patlama sesini duyan aile bireyleri, hemen mutfağa koşup Nisanur Yakın’ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın, savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, silahların ve ateşli silahların güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları bir kez daha gözler önüne serdi.

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