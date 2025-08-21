Tavşanlı’da Kuş Besleyen Göktürk

KUŞLARLA BİR ARADA ÇALIŞMAK

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, soba ve mangal imalatı yapan Mustafa Göktürk (59), iş yerinde 18 kuş besliyor. 50 metrekarelik dükkanında, muhabbet kuşu, kanarya ve sultan papağanlarının sesleri eşliğinde üretim gerçekleştiriyor. 40 yıldır, dede mesleği olan soba ve mangal imalatını yapan Göktürk, kuşların sesleriyle güne başlıyor.

KUŞLARIN DUYGUSAL ETKİSİ

Kafeslerdeki 18 kuşun cıvıltılarına eşlik eden Göktürk, kendi duygularının kuşlara yansıdığını ifade ediyor. Mutlu olduğu anlarda kuşlarının da mutluluğunu paylaştığını, üzgün anlarında ise kendisine eşlik ettiklerini belirtiyor. “Onların cıvıltısı, sesi, bana mutluluk ve huzur veriyor” diyen Göktürk, kuşlarının günlük bakımını da aksatmıyor.

Yaz sıcaklarında kuşlara serinleme imkanı sunan Göktürk, bit ve pirelerden korunmaları için sirkeli su sıktığını aktarıyor. “Kuşlarla birlikte çalışmak bana büyük bir şevk veriyor” diyen Göktürk, dede yadigarı mesleğini doğanın bir parçası haline getirerek işini ve hayvan sevgisini bir arada yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.