Tavşanlı’da Meydana Gelen Trafik Kazası

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Tavşanlı – Emet kara yolunun 17’nci kilometresindeki Emirler Köyü yakınında gerçekleşti. Emet yönünden Tavşanlı istikametine doğru seyreden Muhammet İ. (21) idaresindeki 43 KJ 229 plakalı otomobil ile Tavşanlı’dan Emet yönüne doğru ilerleyen Mustafa G. (49) idaresindeki 43 AEA 330 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

KAZAAN SONRASI DURUM

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine 112 acil servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 43 KJ 229 plakalı araç yoldan çıkarak boş bir araziye devrildi. Bu kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 AEA 330 plakalı otomobilde yolcu olan Z.G. (24) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında yürütülen soruşturma devam ediyor.