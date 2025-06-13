Tavşanlı’da Motosiklet Çarpışması Oldu

TRAFFİK KAZASINDA YARALI VAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Haşim Benli Bulvarı üzerinde seyreden N.E.Ç. yönetimindeki 43 AES 298 plakalı motosiklet, Karagöz Ekmek Fırını ışıklı kavşağı yönüne ilerlerken Yörükler Sokak Kavşağı’nda K.M. tarafından kullanılan tescilsiz 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

Çarpışmanın etkisiyle N.E.Ç. yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı yapması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.