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Tavşanlı’da Motosiklet Kazasında Genç Yaralandı

MOTOKURYENİN YARALANDIĞI KAZA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu 21 yaşındaki bir motokurye yaralandı. Alınan bilgilere göre, M.K. (21) kullandığı 43 AGP 828 plakalı motosikletle Moymul Mahallesi’nden Tunçbilek yönüne giderken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motor devrildi.

KAZA SONUCUNDA MÜDAHALE

Olayın ardından hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen yaralı, kaza sonrası motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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