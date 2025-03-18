Tavşanlı’da Ot Yangını Söndürüldü

OT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir dere kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Yangın, Tavşanlı ilçesinin İstasyon Mahallesi’nde akşam saatlerinde, dere kenarındaki ağaçlık ve otluk alanda ortaya çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın sonrası, ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.