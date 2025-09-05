Haberler

Tavşanlı’da Otomobil Motosikletle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Çukurköy Mahallesi’nde bulunan 30 Ağustos Caddesi üzerindeki 3 Eylül Caddesi Kavşağı’nda gerçekleşti. İ.Y. yönetimindeki 43 AHR 579 plakalı otomobil, 30 Ağustos Caddesi’nden Çukurköy sanayisi istikametine doğru ilerliyordu. Aynı anda, N.F.Ö. kontrolündeki 43 AHR 819 plakalı motosiklet ise 3 Eylül Caddesi’nden Menderes Caddesi’ne yöneliyordu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü N.F.Ö. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İslam Sanatları Sergisi Açıldı Gent'te

Belçika'nın Gent şehrinde, Türk sanatçı Ahmet Özhan'ın katılımıyla İslam sanatları temalı 'Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı' sergisi açıldı. Sergi, 20 sanatçının eserlerini barındırıyor.
Azerbaycan ve Türkiye Enerji Görüşmesi Yapıldı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azeri mevkidaşı Perviz Şahbazov, SOCAR Türkiye'nin Petkim ve STAR Rafineri'deki tesislerinde enerji iş birliğini ve yeni yatırım planlarını görüştü.

