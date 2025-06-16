Tavşanlı’da Otomobil Tıra Çarptı

KAZADA YARALANMA OLDU
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda, M.C.Ü. yönetimindeki 03 AFG 125 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tepecik karayolu üzerindeki Ada Stadı yanında park eden 43 U 3777 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya döndü.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza ihbarı sonrası olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonrasında güçlükle çıkarılabildi. Araçtan çıkarılan ve ismi belirtilmeyen yaralı sürücüye 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.