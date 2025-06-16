Tavşanlı’da Otomobil Tıra Çarptı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Tavşanlı-Tepecik karayolu üzerinde Ada Stadı yanında meydana geldi. M.C.Ü. yönetimindeki 03 AFG 125 plakalı otomobil, burada park eden 43 U 3777 plakalı tıra çarptı. Çarpma sonucunda otomobil büyük hasar gördü ve hurdaya döndü.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süre süren çalışmalarıyla dışarı çıkarılabildi. Adı açıklanmayan yaralı sürücüye 112 ekipleri tarafından anında ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne taşındı.