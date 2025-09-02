Tavşanlı’da Park Halindeki Araç Patladı

OLAYIN KAYNAĞI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki 3 evi tamamen kül etti. Bu olayda bir traktör ve 2 patoz aleti de alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmaması büyük bir teselli oldu.

YANGININ SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, köydeki imam Ahmet D.’ye ait olan park halindeki otomobilde bilinmeyen bir neden yüzünden yangın çıktı ve bu durum patlamaya neden oldu. Şiddetli patlama sonrasında alevler hızla çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa bir süre içinde Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.’ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

MÜDAHALELERİN SONUCU

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahaleleri yangını kontrol altına almaya yetmedi ve maalesef 3 evi tamamen küle çevirdi. Yangın sırasında evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Ayrıca, yangın sırasında Şükrü A.’ya ait traktör ve 2 patoz aleti bu alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ortaya çıktığı otomobil de tamamen hurdaya döndü. Yaşanan üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.