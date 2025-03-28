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Tavşanlı’da Pazarda Bin Kişilik İftar Etkinliği

KÜTAHYA’DA İFTAR SOFRASI

Kütahya’nın Tavşanlı Pazarcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, semt pazarında yaklaşık bin kişilik bir iftar sofrası hazırlandı. Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını artırmayı amaçlayan Pazarcılar Odası, Ramazan Bayramı için kurulan semt pazarında bu anlamlı iftar yemeğini gerçekleştirdi.

ETKİNLİKTE SAMİMİ ATMOSFER

İftar vaktine yakın pazara getirilen sıcak yemekler, akşam ezanının okunmasıyla hem pazarcı esnafına hem de alışverişte bulunan vatandaşlara sunuldu. Ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde oruçlar açılırken, pazardaki sıcak ve samimi atmosfer de gözlerden kaçmadı. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar, etkinlikten dolayı Pazarcılar Odası’na teşekkürlerini iletti.

RAMAZAN’IN RUHU VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, “Bu mübarek ayda esnafımızla ve değerli Tavşanlı halkıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik aramızdaki dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir.” şeklinde konuştu.

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