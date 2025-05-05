Tavşanlı’da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı

KOVALAMACADA YAKALANDILAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” uyarısına yanıt vermeyen bir aracın sürücüsü ve yanındaki bir kişi, kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı kontrol etmek amacıyla durdurmak istedi. Ancak sürücünün durma eylemine uymayarak kaçması üzerine kovalamaca o sırada başladı.

ARAÇ LASTİKLERİ PATLADI

Takip süreci içinde, şüpheli otomobil, resmi polis araçlarına ve çevredeki farklı noktalara çarparak lastiklerini patlattı. Lastikleri kullanılmaz hale gelen araç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde durmak zorunda kaldı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, arabadaki iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölge üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

İlk incelemelerde araçta ve şüpheliler üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunamazken, incelemenin derinleştirildiği bildirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin aranma kaydının bulunduğu belirtildi. Bu olay, bölgedeki güvenlik faaliyetlerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.