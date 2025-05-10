Tavşanlı’da Trafik Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

Trafik Haftası Etkinlikleriyle Gençlere Bilinçli Sürüş Eğitimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri, renkli görüntülerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında çocuklara ve gençlere trafik kurallarının önemi anlatılıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Amirliği tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, çocuklara Cumhuriyet Meydanı’nda trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede gençler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Uygulamalı Eğitim ve Bilgilendirme

Etkinlikte, minik katılımcılara kırmızı düdük ve balonlar hediye edilirken, yetişkinlere de tanıtım broşürleri dağıtıldı. Trafik Haftası etkinliklerinin sonraki aşamasında gençlere yönelik özel bir program düzenlendi. Aynı meydanda yapılan etkinlikte, özellikle motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Ergün Çolak, uygulamalı olarak gençlere kask kullanımının önemini gösterdi. Çeşitli kask tipleri tanıtılırken, kaza anında kaskın sağladığı koruma detaylı şekilde anlatıldı. Ergün Çolak, “Kask, motosiklet kullanıcıları için adeta bir kalkan görevi görüyor. Kaza anında yaşanabilecek beyin travmalarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu nedenle kısa mesafede bile olsa mutlaka kask takılmalı.”

Toplumsal Bilinç ve Süreklilik

Tavşanlı’daki etkinliklere katılan vatandaşlar, çocuklara yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladı. Trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesinin, ileride daha bilinçli sürücülerin yetişmesine katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Etkinlikler sırasında çocukların kırmızı düdük çalarak trafik polisi olmayı denemeleri renkli görüntülere sahne oldu. Trafik Haftası süresince ilçede benzer etkinliklerin devam edeceği, özellikle okullarda eğitim programlarının düzenleneceği aktarıldı. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi için toplumsal bilincin artırılması gerekliliğine dikkat çekti.