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Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı’ya doğru seyir eden B.S. yönetimindeki 43 AJ 463 plakalı otomobil, Tavşanlı’ya 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak boş su menfezine uçtu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda otomobilin sürücüsü B.S. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde 112 acil servis ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

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