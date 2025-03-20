Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALI SAYISI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Tavşanlı’dan Kütahya istikametine doğru seyreden Nevzat Y. (54) yönetimindeki 16 BYF 85 plakalı çekici, Tavşanlı – Kütahya karayolu üzerindeki 12. kilometreye ulaştığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki demir bariyerlerle yaklaşık 10 metre sürüklendi ve yan yattı.

KAZANIN SONUCU VE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen bildirerek olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini sevk etti. Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.