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Tavşanlı’da Trafik Kazası: Bir Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN TAVŞANLI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı yönüne ilerleyen M. A. T. (25) yönetimindeki 42 ZS 590 plakalı otomobil, Şahmelek mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol bariyere çarptı ve yolun sağındaki su kanalına giderek durdu.

INJURED DRIVER TAKEN TO HOSPITAL

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M. A. T. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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