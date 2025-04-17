Tavşanlı’da Trafik Kazası Oldu

TRAJİK KAZA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu talihsiz olayda 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 43 UC 525 plakalı pikap, hastane yönüne doğru seyrederken M.E.Y. idaresindeki 43 AGN 906 plakalı motosiklete çarptı.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.E.Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KASK VE GİYSİLERİN ÖNEMİ

Kaza anında motosiklet sürücüsünün hayati önem taşıyan kaskının takılı bulunduğu ve motosiklet giysilerinin de mevcut olduğu belirtildi. Bu durumun, olası bir can kaybını önlemekte önemli bir rol oynadığı ifade edildi.