Haberler

Tavşanlı’da Trafik Kazası Oldu

TRAJİK KAZA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu talihsiz olayda 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 43 UC 525 plakalı pikap, hastane yönüne doğru seyrederken M.E.Y. idaresindeki 43 AGN 906 plakalı motosiklete çarptı.

YARALININ DURUMU

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.E.Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KASK VE GİYSİLERİN ÖNEMİ

Kaza anında motosiklet sürücüsünün hayati önem taşıyan kaskının takılı bulunduğu ve motosiklet giysilerinin de mevcut olduğu belirtildi. Bu durumun, olası bir can kaybını önlemekte önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 Ofis Modası, Konfor Ve Şıklık

Pandemi sonrası yaşam tarzı, ofis modasını da etkileyerek loungewear trendini yaygınlaştırdı. Artık rahat kıyafetler, geleneksel iş giysilerinin yerini alıyor. Şıklığı ve konforu birleştiren öneriler sunuluyor.
Haberler

Bilecik, Enduro & ATV Şampiyonası’na Hazırlanıyor

Bilecik'te 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası için hazırlıklar sona erdi. Yetkililer, katılımın geçen yılki 20 binden daha fazla olmasını bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.