Tavşanlı’da Trafik Kazasında 1 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ile motosiklet arasında gerçekleşen çarpışma sonucu bir kişide yaralanma meydana geldi. Kaza, Tavşanlı Harmancık yolu üzerinde Tavşanlı yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Harmancık istikametinden Tavşanlı yönüne doğru ilerleyen M.Y. yönetimindeki 43 AGD 955 plakalı motosiklet, önünde aynı yönde giden H.Y. yönetimindeki 43 EH 430 plakalı otomobile çarptı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Kaza sonrasında olay yerine 112 acil servis ekipleri seferber edildi. Kazada motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan E.T.A. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.