Tavşanlı’da Traktör Kazası, Genç Öldü

TRAJİK KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir olayda, traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasında kalan Halil İbrahim Balı (19) yaşamını yitirdi. İstanbul’da ikamet eden Balı, bayram tatili nedeni ile memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Kayıköy’e geldi.

İLAÇLAMA MAKİNESİYLA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILIYORDU

Köyde tarla işlerine destek vermek amacıyla Balı, evlerinin bahçesinde traktöre ilaçlama makinesini bağlama işlemi yapıyordu. Bu sırada kıyafetinin traktörün şaftına takılması sonucunda Balı, traktörün şaftı ile ilaçlama makinesi arasına sıkıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye geldi ve yapılan incelemede Halil İbrahim Balı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri tamamlanmasının ardından Balı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.