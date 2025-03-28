Tavşanlı’da Tropikal Meyvelere İlgi Artıyor

TROPİKAL MEYVELERE ARTAN İLGİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarlarında, son yıllarda tropikal meyvelere olan ilgi hızla artıyor. Özellikle sağlıklı beslenme trendinin yaygınlaşmasıyla, avokado da pazarlarda yerini almaya başlıyor. Pazarcı Mehmet Kolay, “Avokadonun birçok faydasının bilinmesiyle birlikte Tavşanlı’da da satışları giderek artıyor” diyor.

AVOKADO ÜRETİMİ VE FİYATLARI

Daha önce yurt dışından ithal edilen avokadonun, artık Antalya’da yeterli miktarda yetiştirildiğini belirten Kolay, “Bu sayede halka daha uygun fiyatlarla sunulabiliyor” ifadesini kullanıyor. Avokado, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içermesi nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Kalp sağlığını desteklemesi, kolesterolü düşürmesi, sindirimi kolaylaştırması ve cilt sağlığına iyi gelmesi özelliğiyle avokado, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

AVOKADOYA OLAN İLGİ

Mehmet Kolay, “Tavşanlı halkının da avokadoya olan ilgisi her geçen gün artıyor” diye ekliyor. Özellikle gençler ve sağlıklı beslenmeye önem veren bireylerin avokadoyu tercih ettiğini vurguluyor. Kolay, güncel olarak avokado tane fiyatlarının 20 ile 50 TL arasında değiştiğini de belirtiyor.