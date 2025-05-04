Tavşanlı’da uyuşturucu zuruladı, tutuklandı

UYUŞTURUCU SATTOĞU İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, kitap sayfaları arasında uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.C’nin çevrim içi bir alışveriş sitesinde satış yaptığı kitapların sayfalarına sentetik uyuşturucu yerleştirdiğine dair ihbar aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, içeriğinde uyuşturucu bulunan kitabı Balıkesir’in Edremit ilçesine göndermek için kargo firmasına veren şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kargoya verilecek kitap sayfalarında yapılan aramalarda ise 8 parça halde, pul şeklindeki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ortaya çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.