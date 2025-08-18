Tavşanlı’da Yangın Olayı Yaşandı

YANGINDA ZARAR GÖREN YERLER

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında iki ev, iki samanlık, bir müştemilat ve bir odunluk hasar gördü. Yangının çıkışıyla ilgili olarak alkollü olduğu ve benzin dökerek ateşi başlattığı iddia edilen ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

OLAYA MÜDAHALE

Tavşanlı ilçesi Şapçı köyünde yer alan müstakil bir evde dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ekipleri, Tavşanlı ve Tunçbilek Belediyeleri’ne ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi’ne ait arazözler ve iş makineleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için 3 saat boyunca süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangında, toplamda iki ev, iki samanlık, bir müştemilat ve bir odunluk zarar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Alkollü olduğu iddia edilen R.K.’nin, evini ateşe vererek bitişikteki amcasının evinin de yanmasına sebep olduğu öne sürülüyor.