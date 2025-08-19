Haberler

Tavşanlı’da Yangın, Ramazan K. Tutuklandı

YANGIN OLAYI VE ZARARLAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, şapçı köyünde meydana gelen yangında 2 ev, 2 samanlık, bir müştemilat ve bir odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün gece saatlerinde meydana geldi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, Tavşanlı ve Tunçbilek Belediyeleri’ne ait itfaiye araçları ile Orman İşletmesi’ne ait arazözler ve iş makineleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, alkollü olduğu belirlenen Ramazan K. adlı ev sahibi gözaltına alındı. Ramazan K.’nın evini benzinle ateşe vererek, bitişikteki amcasının evinin de yanmasına neden olduğu iddia ediliyor. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ramazan K., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

