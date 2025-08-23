Tavşanlı’da Yangın Üç Eve Sıçradı

YANGININ OUTOĞUNDAKİ BÜYÜK ZARAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir evde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle yan taraftaki iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, üç evde ciddi hasar oluştu. Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köyde henüz net bir sebeple bir evde çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yanındaki iki eve yayıldı. Alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat boyunca süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında etkilenmiş olan üç evde büyük çapta hasar oluştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangının nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.