Tavşanlı’da Yangında 4 Ev Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen yangında 4 ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. İlçeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan Başköy’deki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler hızla büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

MÜDAHALE BAŞLADI

İlk olarak köylüler yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler de yangının söndürülmesine destek vermek için çağrıldı.

EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Ekiplerin yaklaşık 2 saat boyunca süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucu toplamda 4 ev kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından köy halkı büyük üzüntü yaşadı.